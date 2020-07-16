Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi ise durum değerlendirmesini takım Trabzon'a dönünce yapacaklarını bildirmişti. Yönetim, Çimşir'in geleceği için bir araya geldi, toplantıdan 'devam' kararı çıktı. Ağaoğlu ve kurmayları, ligdeki Konya ve Kayseri maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor finaline Çimşir ile çıkma kararı aldı.