Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Majid Hosseini kondisyon salonunda çalıştı. Dünkü antrenmanda omuzunda ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamayan Hugo Rodallega ise takımla çalışmalara katıldı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bu arada antrenmanı Düzköy Gökçeler Ortaokulu ve Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, bordo-mavili takımla bir araya geldi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA