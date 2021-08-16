Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek olan Trabzonspor bugün Yeni Malatyaspor maçıyla açılışı yapacak. Ligin en iyi ve en etkili hücum hatlarından birine sahip olan Bordo-Mavililer'in golcüleri patlamaya hazır... Hazırlık maçları ve Avrupa Kupası maçları dahil 6 maça çıkan Trabzonspor'da hücum kozları lig öncesinde adeta rakiplere gözdağı verdi.





6 maç, 7 gol, 8 asist!

Bakasetas oynadığı 6 maçta 1 gol atıp, 6 asistle de yıldızlaşırken, Nwakaeme 2 gol, 2 asist, Gervinho ve Djaniny de 2 kez ağları sarstı. Üstelik bu ekibe bir de Andreas Cornelius katıldı. Fırtına'ya gelmeden evvel Parma'nın idmanlarına katılan ve hazır olan Danimarkalı futbolcunun yeni sezona başlamak için sabırsız olduğu kaydedildi.