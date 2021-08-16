MENÜ

Trabzonspor'da hücum timi Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Ligin en etkili hücum hatlarından biri olan Trabzonspor'un golcüleri, gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti. Trabzonspor'un hücumcuları, gol ve asistlerle yeni sezona başlamayı hedefliyor.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da hücum timi Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek olan Trabzonspor bugün Yeni Malatyaspor maçıyla açılışı yapacak. Ligin en iyi ve en etkili hücum hatlarından birine sahip olan Bordo-Mavililer'in golcüleri patlamaya hazır... Hazırlık maçları ve Avrupa Kupası maçları dahil 6 maça çıkan Trabzonspor'da hücum kozları lig öncesinde adeta rakiplere gözdağı verdi.

İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)


6 maç, 7 gol, 8 asist!

Bakasetas oynadığı 6 maçta 1 gol atıp, 6 asistle de yıldızlaşırken, Nwakaeme 2 gol, 2 asist, Gervinho ve Djaniny de 2 kez ağları sarstı. Üstelik bu ekibe bir de Andreas Cornelius katıldı. Fırtına'ya gelmeden evvel Parma'nın idmanlarına katılan ve hazır olan Danimarkalı futbolcunun yeni sezona başlamak için sabırsız olduğu kaydedildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...