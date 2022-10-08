Trabzonspor ’da Bakasetas rüzgarı devam ediyor. Sakatlık riski nedeniyle Monaco deplasmanında 11’de olmayan 29 yaşındaki yıldız, sonradan girdiği maçta golünü attı. UEFAAvrupa Ligi’ndeki 3 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Bakasetas, ligde de 3 haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Bordo-Mavililer’in Avrupa Ligi ve Süper Lig ’de toplam 18 golü bulunurken, bunların 8’inde Bakasetas’ın imzası var.

4 gol, 4 asistlik istatistik yakalayan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 1 gol atarken, Süper Kupa Finali’nde ise penaltıdan Sivasspor ağlarını sarsmıştı. Rakamlara bakıldığında Fırtına’nın hücum gücünün neredeyse yarısı olan Bakasetas’ın, Kasımpaşa mücadelesiyle 11’e dönmesi bekleniyor.





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