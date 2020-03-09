Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.

HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30’da özel uçakla Malatya’ya gidecek.

DHA