Trabzonspor'da Hosseini ve Amiri, Asya Kupası'na...

Trabzonspor’da Majid Hosseini ile Vahid Amiri tehlikesi yaşanıyor...

30 Aralık 2018, Pazar 09:39
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Trabzonspor'da Hosseini ve Amiri, Asya Kupası'na...

Trabzonspor’da Majid Hosseini ile Vahid Amiri tehlikesi yaşanıyor... İki futbolcu da İran Milli Takımı’nın Asya Kupası’nda oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı.

5 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan turnuvada İran’ın gruplardaki rakibi Irak, Vietnam ve Yemen olacak.

Grup maçları 9-17 Ocak tarihleri arasında oynanacak. İran finale kadar çıkmayı başarırsa, Hosseini ile Amiri, kupadaki Balıkesir maçlarını, ligde ise Başakşehir, Sivas ve Ankaragücü karşılaşmalarını kaçıracak. 

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