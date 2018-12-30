Trabzonspor’da Majid Hosseini ile Vahid Amiri tehlikesi yaşanıyor... İki futbolcu da İran Milli Takımı’nın Asya Kupası’nda oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı.

5 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan turnuvada İran’ın gruplardaki rakibi Irak, Vietnam ve Yemen olacak.

Grup maçları 9-17 Ocak tarihleri arasında oynanacak. İran finale kadar çıkmayı başarırsa, Hosseini ile Amiri, kupadaki Balıkesir maçlarını, ligde ise Başakşehir, Sivas ve Ankaragücü karşılaşmalarını kaçıracak.