Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı. Gaziantep’le başlayarak 8 gün içerisinde ligde 3 maça çıkacak olan Bordo-Mavililer, öne geçtiği mücadelede rakibinin beraberlik golüne engel olamadı. Başakşehir dün Göztepe’yi İzmir’de 3-0 yenip maç fazlasıyla 52 puanla liderliği ele geçirirken, bu Karadeniz ekibinin son 3 maçında 2. beraberliği oldu. Beşiktaş’la derbide 2-2 berabere kaldıktan sonra Rizespor’u 5-2 ile geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, böylece bu süreçte 4 puanlık bir kayıp yaşadı.

Artık kayıp istemiyor

Puanını aldığı beraberlikle 49’a çıkaran Karadeniz temsilcisi, çarşamba günü erteleme mücadelesinde Yeni Malatya’nın karşısına çıkacak. Malatya’daki mücadelede hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda Başakşehir’le puanları eşitlemek olacak. Bu maçın ardından ise Karadeniz temsilcisi, hafta sonu da sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Çimşir’in takımı, bu bölümü kayıpsız atlatmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.