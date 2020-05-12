Süper Lig'in lideri Trabzonspor, zirvede kalmakta kararlı... Evlerde bireysel idman programlarını en sıkı şekilde uygulayan takımlardan birisi olan Bordo-Mavililer, sahaya da en erken inen ekipler arasında yer aldı. 4 Mayıs'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayan Fırtına, koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonrasında 7 Mayıs'ta takım çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye'de bunu yapan ilk takım olan Karadeniz devi, tempoyu da artırdı, günde çift idmanla hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş toplanmadı

Fırtına bu konuda rakiplerinin bir hayli önünde bulunuyor. Başakşehir ile Sivasspor idmanlara başlasa da toplu çalışmalar ve takım organizasyonları yapılmıyor. Galatasaray da daha ilk kez dün Florya'da toplandı. Beşiktaş'ın ise daha bir haftası var! Siyah- Beyazlılar'da isteyen oyuncular bireysel olarak tesislerde çalışsa da takımın toplanma tarihi 18 Mayıs.

İdmanlar durdu

Bordo-Mavililer'in, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi Fenerbahçe de günde tek idman ve takım çalışması olmadan hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler'deki idmanlar da durdu. Samandıra'da çalışan bir personelin test sonucunun pozitif çıkması sonrasında Kanarya'nın dünkü idmanı iptal edildi.