Süper Lig’de 26. haftayı 53 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor, koronavirüs sebebiyle ligin tatil edilmesi sonrasında ilk etapta beklemeye geçmişti. Ardından önce bireysel sonrasında da takım halinde çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, hazırlıklarını dün yaptıkları idmanla sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in başlangıç tarihini 12 Haziran olarak planladıklarını belirtmesinin ardından çalışmalarına hız veren Fırtına, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde günü 2 idmanla tamamladı. Sabah saatlerinde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Golcü, açığı kapatıyor

Oyuncu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarının koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından normal idman programını uygulayan Bordo- Mavililer’de bazı futbolcular da salonda çalıştı. Takımın yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, sahada bol bol güç depolarken kaptan Jose Sosa ise kondisyon çalışması yaptı. Süper Lig’de attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth da, yurt dışından gelip karantina sürecini tamamlaması sonrasında salonda idman açığını kapatmaya başladı. Bordo-Mavililer’in akşam saatlerinde yapılan ikinci idmanında dayanıklılık oyunları oynandı. Bugün ve yarın izin yapacak olan Karadeniz ekibi pazartesi günü çalışmalara yeniden başlayacak.