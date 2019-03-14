Ligde çıktığı son 3 maçtan 7 puan çıkartan Trabzonspor, çıtayı yükseltti. Türkiye Kupası’na şanssız şekilde veda eden Bordo-Mavililer, sezonu en azından 3. sırada bitirip taraftarını mutlu etmek amacında.

Teknik direktör Ünal Karaman da, Avrupa hedefiyle takımını motive ediyor, 3 yıllık hasretine nokta koymak istiyor.

Oyuncularıyla sürekli toplantılar yapan Karaman’ın, “Taraftarımızı Avrupa’ya giderek mutlu edelim. 4.’lük yetmez, 3. olalım. Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Bahanelerin arkasına sığınmaz. Her türlü sıkıntıya rağmen buraya kadar iyi geldik. Ligin sonunu da iyi getirelim” dediği öğrenildi.

Beşiktaş’la fark 4 puan

5. sıradaki takipçisi Konyaspor ile 5 puanlık fark açan Fırtına, 3.’lük koltuğunda oturan Beşiktaş’ın ise 4 puan gerisinde.

2015-2016 sezonunu 40 puan ile 12. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2016-2017’de 6. olmuş, geçen yıl ise 55 puanla ligi 5. olarak bitirmişti.

‘Trabzonspor orada hep olmalı’

Bordo-Mavili kulübün futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, Erzurumspor’u yenip Avrupa yolunda önemli bir adım daha atmak istediklerini söyledi.

Şahin, “Trabzonspor her zaman Avrupa’da olmalıdır. Orası önemli bir arena. Bu hedefimizi mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.