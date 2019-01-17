Trabzonspor'dan Stephane Mbia hamlesi... Onazi'nin sezonu kapatması, Kucka'nın da satılması sonrası orta alana takviye yapmak için harekete geçen Bordo- Mavili yönetim, eski futbolcuları Mbia'yı gözüne kestirdi. 32 yaşındaki Mbia'nın kulübü Toulouse ile sözleşmesini feshetmesi Trabzonspor'un bu transfer için iştahını daha da artırmış oldu.

GÖZLER FIFA'DA

Trabzon yönetiminin Mbia ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve Fildişili yıldızın Bordo- Mavililer'e geri dönmek istediği öğrenildi. Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırmasıyla Mbia'ya imza attırabilir.

Kaynak: Takvim