28. haftalar dikkate alındığında 2010- 2011’den sonraki en iyi dönemini yaşayan Trabzonspor, Bursaspor galibiyetiyle de bu sezon ilki başardı, 4’te 4 yaptı. En büyük hedefi olan Avrupa biletine iyice yaklaşan Bordo-Mavililer, takipçileriyle olan farkı da bitime 6 hafta kala 11’e çıkarttı.

38 puanı bulunan Yeni Malatya, Antalya ve Alanya ile farkı iyice açan Trabzonspor’da, şimdi yeni bir hedef var: İlk 3. Beşiktaş’ın 4, Galatasaray’ın 7 puan gerisindeki Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirip, rakiplerini yakalamak amacında.

Sezonu geç açmak...

Ligi 3. sırada bitirmek hem UEFA Avrupa Ligi’nde daha az ön eleme oynamak, hem de sezonu daha geç açmak anlamına geliyor. Üstelik şu anki sıralamaya göre Galatasaray Türkiye Kupası’nı kazanırsa, ligi 3. bitiren takım Avrupa Ligi’ne direkt olarak gruplardan katılıyor.