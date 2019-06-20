Karadeniz ekibinde gençlere yatırım sürüyor... Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi gençleri renklerine bağlayan Trabzonspor, Halil İbrahim Dervişoğlu için çalışmalarını sıklaştırdı. Hollanda 2. Ligi’nde Sparta Rotterdam’da geçen sezon 47 maça çıkan ve 15 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde düğmeye basılmıştı. U21 Takımı’nda da forma giyen genç oyuncu için maliyet araştırması yapan Bordo- Mavili ekibin ilk teklifi reddedilmişti.

Trabzon’a sıcak bakıyor

Golcü futbolcu için Hollanda temsilcisine yeni bir teklif sunan ve 500 bin Euro’yu gözden çıkan Karadeniz ekibi, artık Sparta Rotterdam’ın vereceği yanıtı bekliyor. Aslen Trabzon’lu olan Halil İbrahim’in de Türkiye’ye gelmeye sıcak bakması transferde koz olarak kullanılacak.

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