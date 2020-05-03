Trabzonspor transferde Giorgi Chakvedatze ile yakından ilgileniyor. Son dönemde Gürcistan futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenek olarak görülen 20 yaşındaki genç isim ikinci kez Karadeniz devinin gündemine girdi.

Trabzonspor daha önce de hücuma dönük orta sahayı renklerine bağlamaya çalışmışancak kulübü Gent 7 milyon euro isteyince transfer gelişemeden sona ermişti. Koronavirüs sebebiyle futbol piyasasında rakamlar bir hayli gerilecek. Bordo-mavililer de Chakvedatze için bir kez daha harekat başlattı.

Karadeniz ekibinin istediği Giorgi Chakvedatze ile West Ham United, Roma ve Bordeaux'nun da ilgisi olduğu biliniyor. Ancak Trabzonspor en büyük kozunu oynadı ve Gürcü Chakvedatze için vatandaşları Arşil-Şota Arveladze'yi devreye soktu.

Bordo-mavililerin iki efsanesi, 20 yaşındaki vatandaşlarıyla görüşerek Trabzonspor'a gelen genç oyuncuların çabuk şans bulduğunu belirttiler. Chakvedatze'nin West Ham, Roma veya Bordeaux'ya transferi halinde direkt 11 olma ihtimalinin düşük bulduklarını söylediler.

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