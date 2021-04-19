Fırtına, milli ara sonrası fırsat tepmeye devam ediyor... Trabzonspor, 15 günlük periyotta çıktığı 4 lig maçının hepsinde rakipleriyle berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Sivasspor, Kayseri, Çaykur Rize ve son olarak Hatay’a diş geçiremezken, bu periyotta toplam 8 puan kaybetti. İlk 2 hatta ilk 3 hedefini zora sokan Bordo-Mavililer, Galatasaray’ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Trabzonspor, çarşamba günü ise rakibiyle derbiye çıkıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri artık bu 90 dakikaya odaklanırken, tek yol 3 puan. Fırtına, Galatasaray’ı İstanbul’da devirmesi halinde puan farkını 3’e indirecek ve yeniden ayağa kalkacak.

Avrupa Ligi fırsatı

Trabzonspor sonrasında ise sırasıyla Karagümrük, Göztepe (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Avcı’nın hedefi, yeni bir galibiyet serisi yakalayıp, ligi ilk 3 potasında bitirmek. Eğer Beşiktaş hem şampiyon olup hem de Türkiye Kupası’nı kazanırsa, lig 3.’sü önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlayacak.

Avcı’dan oyuncularına: Böyle gol yenilmez!

Geldiği günden beri takım savunmasına ciddi önem veren ve bu yönde çalışmalar yaptıran teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’u ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri haline getirdi. Ancak Hatayspor maçında uzatmalarda yapılan penaltı, tecrübeli hocayı kızdırdı. Rakip sahada kazanılan taç atışının devamında Hatayspor’a hızlı hücum fırsatı veren Bordo-Mavili oyuncular, Boupendza’yı durduramayıp, faulü ceza sahasında yapmıştı. İlk penaltıyı Uğurcan kurtarsa da tekrarlanan atışı Boupendza gole çevirirken, Abdullah hocanın maçın ardından, “Uzatmalarda bizim böyle gol yemememiz gerekiyor. Rakibe bu fırsatı vermemeliydik. Yine iyi oynadığımız bir maçta, puan kaybettik” dediği öğrenildi.