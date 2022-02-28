Ziraat Türkiye Kupasına 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Antalyaspor ile evinde 1 Mart Salı saat 20.30'da karşılaşacak olan Trabzonspor, tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 17 puanlık fark atan, ezeli rakipleri Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

İHA