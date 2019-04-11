Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.30'da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Avrupa Kupaları'na katılma yolunda üst basamakları zorlayan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılması halinde de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarısı gösterecek.

Bu sezon bir ilke imza atmak istiyor

Trabzonspor, Bursaspor maçını kazanması halinde bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanma başarısı göstermiş olacak. Bordo-mavililer son 3 maçta sırasıyla evinde Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, yine evinde Antalyaspor'u 4-1'le geçti. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçını da kazanması durumunda bu sezonki seri galibiyet rekorunu kıracak.

Deplasmanda ikinci galibiyetini almaya çalışacak

Tabzonspor, Bursaspor maçını kazanarak bu sezon üst üste ikinci deplasman galibiyetini de almaya çalışacak. Ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 17 puan toplamasına rağmen üst üste 6 puan dış saha maçlarında çıkartamadı. En son geçen sezonun 31. haftasında Antalyaspor'u 2-1, 33. haftasında da Bursaspor'u 3-1 yenerek rakip sahada art arda iki maç kazanan bordo-mavililer, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından Bursaspor'u da yenmesi halinde bu sezon dış saha müsabakalarında peş peşe iki maç kazanmış olacak.

Karaman, Bursaspor'a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak

Bu sezon bordo-mavili takımın başında önemli işlere imza atan Teknik Direktör Ünal Karaman, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 biterken, Karaman daha önce çalıştırdığı Karabükspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'un başında rakibine karşısında galibiyet alamamıştı.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)