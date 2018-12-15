Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16’ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park’ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11’ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 91’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 91’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 90 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 36 galibiyeti bulunuyor. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 95 gol atarken, kalesinde 127 gol gördü.

TRABZONSPOR KAZANIRSA 8 SEZON SONRA İLKİ BAŞARACAK

Bu sezon ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bu maçtan da galip ayrılırsa, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez bir sezonda üç derbi galibiyeti almayı başaracak.

PEREIRA KART SINIRINDA

Trabzonspor’da bu maç öncesi sağ bek oyuncusu Joao Pereira 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor. Pereira bu maçta kart görürse ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka

CEZALI: Yok

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)