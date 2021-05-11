Trabzonspor’da gözler ligde kalan 2 haftaya çevrildi. Süper Lig’de 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak sezonu 6 puan alarak tamamlamak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Avcı, hem yakaladıkları yenilgisiz seriyi devam ettirmek hem de sezonu iki galibiyetle kapatmak istediğini takımına aktardı.

Ligde son 10 maçta kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 8 Mart’taki 3-1’lik Alanyaspor yenilgisi sonrası mağlubiyeti unuttu. Abdullah Avcı’nın öğrencileri son 10 karşılaşmada 3 galibiyet 7 beraberlikle 16 puan topladı.

Kalan 2 haftada da Konyaspor ile Gençlerbirliği’nin önüne çıkacak Trabzonspor, sezonu rahat kapatmayı hedefliyor. Ayrıca teknik heyet, yeni sezon öncesinde mevcut kadrodaki formda isimleri de tespit etmek istiyor.

Son oynanan ve 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında da takımın görüntüsünü beğenen Abdullah Avcı, kalan 180 dakikada da benzer bir performans bekliyor.

Djaniny ve Flavio yok

Konyaspor ile bugün saat 17.00’da deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor’da hazırlıklar tamamlandı. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Ardından duran top çalışmaları ve çift kale maçla idman tamamlandı.

Öte yandan Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Djaniny ve Flavio’nun tedavilerine başlandığı bildirildi. Bordo-mavili takımda, iki futbolcunun Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi. (Skorer)