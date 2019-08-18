Karadeniz ekibi, son olarak 26 Şubat’ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor’a boyun eğdi. Bordo-Mavililer, bu tarihten sonra oynadığı maçlarda ise müthiş bir seri yakaladı. Bu süre içerisinde yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçında kaybetmedi. Daha sonra ise 4 hazırlık maçında da berabere kaldı. Fırtına, son olarak ise Avrupa’da Sparta Prag ile oynadığı 2 maçta da kaybetmedi, serisini 17’ye çıkardı.

2011’de 16 maçtı

Süper Lig’de 12 maçtır bileği bükülmeyen Bordo-Mavililer, bu karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrıldı, 3 kez de puanları paylaşmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak bu seriyi yakaladığın ise sene 2011’di. Şubat-Eylül 2011 tarihlerinde 16 maçta kaybetmeyen Fırtına, bir daha bu sayıya ulaşamadı.