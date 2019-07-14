Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde akşam antrenmanına çıktı.

Basına kapalı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Antrenmanda ilk grup, dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynadı, ikinci gruptaki futbolcular ise maç yaptı. Karadeniz ekibi, yarın basına ve taraftara kapalı gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.