Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

04 Ocak 2019, Cuma 19:43
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Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. 

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı. 

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