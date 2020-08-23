Trabzonspor'da hazırlık maçı kendi arasında
Trabzonspor'un Süper Lig’de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20’şer dakikalık hazırlık maçı oynadı.
Fırtına’nın, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20’şer dakikalık hazırlık maçı oynadı. Bugünü dinlenerek geçirecek takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.