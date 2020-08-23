Trabzonspor'da hazırlık maçı kendi arasında

Trabzonspor'un Süper Lig’de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20’şer dakikalık hazırlık maçı oynadı.

23 Ağustos 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da hazırlık maçı kendi arasında

Fırtına’nın, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20’şer dakikalık hazırlık maçı oynadı. Bugünü dinlenerek geçirecek takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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