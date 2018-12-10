Trabzonspor, yönetime istifasını sunan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Bordo mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yönetim kurulu üyeliği ile yönetim ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevine Özer Bayraktar atandı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği o açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile;

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nin şirketimize ulaşan istifasının kabulüne,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sn.Özer BAYRAKTAR'ın atanmasına karar verilmiştir.

Sn. Özer BAYRAKTAR ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.