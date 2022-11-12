Abdullah Avcı, bu sezonun yıldızı olan Bakasetas'ın yokluğunda onun yerine Yusuf Yazıcı'yı görevlendirdi. Bu sezonun en ses getiren transferlerinden olsa da bekleneni veremeyen yıldız futbolcu için Ankaragücü maçı büyük bir şanstı. Sorumluluğu artan 25 yaşındaki oyuncu, bulduğu bu fırsatı çok kötü kullandı. Yusuf, atakları yönlendirme görevini üstlense de bunu yapamadı.

Yusuf Yazıcı ile şehir turu

Milli futbolcu, özelikle ilk devrenin sonundaki bir pozisyonda rakibini geçip savunmayı 2'ye 1 yakaladı. Ancak yıldız oyuncu, Gomez'e çok kötü bir pas atarak arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakma şansını çöpe attı. Abdullah Avcı'nın ikinci yarının başına kenara aldığı Yusuf, 45 dakikada sadece 20 kez topla buluştu, 11 pas denemesinin yalnızca 5'indeisabet sağladı, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.