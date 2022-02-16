Trabzonspor 'un istikrar abidesi Marek Hamsik ligdeki Sivas maçında yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta forma giyememişti. Giresun ve Kasımpaşa maçlarında kadroya alınmayan Slovak yıldız Galatasaray deplasmanında ise kulübede beklemişti. Marek Hamsik'in forma özlemi hafta sonu Konyaspor önünde sona ermişti. 71'de Bakasetas'ın yerine oyuna giren Slovak oyuncunun gözü şimdi ilk 11'de. Hafta içinde yapacağı çalışmalarla eksiğini kapatmakta kararlı olan Hamsik'in teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp ilk 11'de oynama isteğini ileteceği öğrenildi. Avcı'nın da idmanlardaki durumuna göre Hamsik'i ilk 11'e almayı düşündüğü bildirildi.