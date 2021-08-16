Trabzonspor 'da yeni transferler Gervinho ile Marek Hamsik, Süper Lig 'e harika bir başlangıç yaptı.

Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan bordo mavililer, ilk yarıda adeta fırtına gibi esti. 4-1 sona eren ilk 45 dakikada öne çıkan isimler Gervinho ve Slovak yıldız Hamsik oldu. Karşılaşmanın 3. dakikasında Bakasetas'a ilk golü attıran Hamsik, 42. dakikada da rakip ağları havalandırdı.

Fildişi Sahilli yıldız ise 29. dakikada takımının 3. golünü atarken, Hamsik'in attığı golde asisti yapan futbolcuydu.





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