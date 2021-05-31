Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şartların oluşması halinde orta sahaya lider bir oyuncu düşünüyor. Bu doğrultuda ilk etapta Karagümrük forması giyen Biglia’nın ismi gündeme gelse de, Arjantinli futbolcuya Fenerbahçe de talip ve 35 yaşındakı Biglia’nın önceliği İstanbul’da kalmak. Radardaki bir diğer yıldız ise Marek Hamsik... Menajerler tarafından kulübe önerilen 33 yaşındaki Slovak yıldız için Avcı’nın, “Önceliğim değil ancak durumuna bakalım” dediği öğrenildi. EURO 2020’ye hazır gitmek için Mart ayında İsveç ekiplerinden Göteborg ile anlaşan Hamsik’in Ağustos ayında kontratı bitiyor.

Çıkış maddesi var

Öncesinde ise cüzi bir bedel karşılığında çıkış maddesi bulunuyor. 12 yıl Napoli forması giyen Marek Hamsik’le ilgili mali konular değerlendirilirken, bu hafta oyuncu için kesin karar verilecek ve duruma göre resmen temaslar başlayacak.



