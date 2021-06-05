Bordo-Mavili taraftarların Sörloth gibi çok istediği transferlerden biri de; Marek Hamsik... Slovakya Milli Takımı ile kampta olan 33 yaşındaki yıldız orta saha için yönetim hızlı davranıyor. Bonservis maliyeti bulunmayan Hamsik, Trabzonspor ’dan senelik 2.5 milyon Euro maaş isterken, Fırtına imza parasıyla 2 milyon Euro’ya çıktı. Taraflar arasında görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor.

Karadeniz ekibi, 11 Haziran’da başlayacak EURO 2020 öncesi bu işi sonuçlandırmak amacında. Hamsik ise teklife pozitif bakmasına rağmen kesin kararını şampiyona sonrasına bırakma fikrinde. Bordo-Mavili yönetim Hamsik transferindeki bu pürüzü çözmesi halinde, olay sadece resmi imzaya kalacak.

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