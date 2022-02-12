Konya maçı öncesinde herkesin gözü kulağı Marek Hamsik'te... Yıldız oyuncunun Sivas maçında sol arka alt adalesinde gerilme meydana gelmişti. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Slovak futbolcunun, bu hafta oynaması teknik heyetin en büyük isteğiydi. Dün uzun bir aradan sonra ilk kez sahaya çıkan ve çimlere basan 34 yaşındaki orta saha, takımdan ayrı koşu yaptı.

YARIN KULÜBEDE KALABİLİR

Antrenmanın hiçbir bölümünde takımla çalışamayan oyuncunun, bugünkü son idmanda takımla olup olmayacağı netlik kazanmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i cuma günü deneyeceklerini söylemişti. Ancak oyuncunun yine ayrı çalışması ve sakatlığıyla ilgili tamamen bir geri dönüş yaşamaması keyifleri kaçırdı. Hamsik'in yarın yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek.

Sabah







