Süper Lig ’de 19 maçın 17’sinde forma giyen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi olan Marek Hamsik, spor medyasında ilk yarı için hazırlanan hemen hemen tüm altın 11’lerde yer alıyor. Hatta en iyi orta saha oyuncusu olarak gösteriliyor. Performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Slovak yıldızın, neden çok büyük bir futbolcu olduğu istatistiklere bakılınca daha iyi anlaşılıyor. 17 maçta yüzde 87’lik pas yüzdesi yakalayan Hamsik, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Toplam pas sayısında (1183) Süper Lig’de ilk 3’te yer alan ‘Grande’, şut asisti (40) konusunda da ilk 4’te...

12’ye ulaşan tek oyuncu

Fırtına’nın maestrosu, koşu mesafelerine bakıldığında ise ‘yok artık’ dedirtiyor! 34 yaşında olmasına rağmen maç başına 12,036 km.’lik koşu ortalaması yakalayan Hamsik, bu alanda ligin zirvesinde... Instat Football Türkiye’nin verilerine göre onu 11.812 km. ile Trabzonspor ’un Giresunspor’a kiraladığı Flavio ve 11.562 ile Kayserispor’dan Kvrzic takip ediyor.