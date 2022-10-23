Trabzonspor , Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor 'u 1-0 mağlup ederken maça damga vuran isim Marek Hamsik oldu. Slovak oyuncu, etkili performansını gol ile süslerken 2 maçtır kazanamayan takımına da galibiyeti getirmiş oldu.

Öne geçince kazanıyor...

Bordo-Mavililer, bu sezon ligde öne geçtiği 5 maçta 13 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, ilk golü attığı İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniye ve Sivasspor mücadelelerinde galibiyete uzandı. Bordo-Mavililer, sadece Beşiktaş karşılaşmasında 1 puanla yetindi. Sivasspor ise geriye düştüğü hiçbir lig karşılaşmasında kazanamadı, 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

Tek değişiklik sağ kanatta

Karadeniz ekibinde, Beşiktaş maçının 11’inden sadece tek isim değişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ kanatta Abdülkadir Ömür’ün yerine Umut Bozok’u görevlendirdi. Gurbetçi yıldız zaman zaman forvet bölgesine geçse de etkisiz bir performans gösterdi. İlerleyen bölümlerde oyuna giren Abdülkadir Ömür de yine beklentilerin altında oynadı, hücumda sorumluluk almaktan kaçındı.

Vitor Hugo’dan tam isabet

Sezona kötü başlamasına rağmen yavaş yavaş ritmini yakalayan Vitor Hugo, Sivasspor maçında savunmada kusursuza yakın oynadı. Brezilyalı stoper, pas isabet oranıyla da dikkat çekti. Hugo, yüzde 94 pas isabetiyle zirvede yer aldı. Monaco maçında attığı kafa golünün ardından performans olarak çıkışa geçen Hugo’nun, Kızılyıldız maçında Denswil’den formayı kapabileceği öğrenildi. Abdullah Avcı, normalde ligde Hugo, Avrupa’da ise Denswil’e görev veriyor.

Eren, Konya maçında yok

Trabzonspor’un başarılı sol beki, Sivasspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli oyuncu, BAY haftası sonrası oynanacak zorlu Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon Trabzonspor’un en istikrarlı isimlerinden biri olan Eren’in, sol bekte alternatifi bulunmuyor. Öte yandan kart sınırındaki diğer isimlerden Bakasetas ve Barta, Sivasspor maçını sorunsuz şekilde bitirdiler.

Uğurcan eskisi gibi!

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Uğurcan Çakır, son haftalarda eski formunu yakaladı. Trabzonspor’un kaptanı, Sivasspor maçında yaptığı 5 kurtarışla alkış aldı.

Sezon öncesi kampında sakatlık problemi yaşayan ve bu durumu performansına da yansıyan Uğurcan Çakır, eski görüntüsüne kavuştu. Trabzonspor’un kaptanı, son olarak Sivasspor karşılaşmasında fark yarattı. İlk yarıda N’Jie ile karşı karşıya kalan Uğurcan, topu çıkardı. Yiğidolar’ın ceza sahası dışından kaleyi yokladığı pozisyonlarda da geçit vermeyen başarılı file bekçisi, 5 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.

Bordo-Mavililer, çıktığı son 4 resmi maçın 3’ünde kalesini gole kapatırken, sadece deplasmandaki Beşiktaş mücadelesinde 2 gol yedi. Ki o karşılaşmada da Uğurcan’ın yine birbirinden kritik 6 kurtarışı vardı. Geçtiğimiz sezonki tarihi şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Uğurcan Çakır’ın her geçen maç biraz daha etkili performans göstermesi sadece teknik heyeti değil, taraftarları da fazlasıyla sevindiriyor.

'Grande' Hamsik

Hafta içinde antrenmanda sakatlanan ancak Sivasspor maçında mutlaka oynamak isteyen Marek Hamsik, 11’de başladığı mücadelede galibiyet golünü kaydetti, performansıyla izleyenleri mest etti.

Trabzonspor’da maç öncesi en önemli soru işareti; Hamsik’in oynayıp oynamayacağıydı. Hafta içinde idmanda ayağına darbe alan ve çalışmayı yarıda bırakan Slovak yıldız, yapılan kontrollerde kendini iyi hissedince, Sivasspor karşılaşmasında forma giymek istediğini söyledi. Abdullah Avcı da tecrübeli yıldıza 11’de şans verdi. Trabzonspor mücadeleye oldukça iyi başlarken, 35 yaşındaki maestro 9. dakikada çok şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Bordo-Mavili formayla ilk kez ceza sahası dışından gol atan Hamsik, aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de siftah yaptı. Daha önce Akyazı’daki Kızılyıldız karşılaşmasında golü bulunan Hamsik, ligde en son 4 Aralık 2021’de Adana Demirspor filelerini havalandırmıştı.

74’te Bardhi girdi

Hem performansı hem de attığı golle maçın adamı olan Hamsik, ‘Grande’ olan lakabının hakkını verdi. 74. dakikada yerini Enis Bardhi’ye bırakan Slovak oyuncu, bu sezon sakatlık problemi yaşamaması adına teknik heyet tarafından kontrollü şekilde oynatılıyor. Hamsik’in, perşembe günü deplasmandaki Kızılyıldız maçında yine ilk 11’de yer alması bekleniyor.