Baldırındaki ağrılar devam eden Marek Hamsik’in bugün kadroda olması çok zor gözüküyor. Slovak yıldız, ligdeki Giresunspor ve Galatasaray maçlarını da kaçırmıştı. Sakatlığı bulunan Fode Koita ise kadroda yer almayacak. Lig arasında takımla çalışan Djaniny’nin yanı sıra Afrika Kupası’nda dönen Kouassi ve cezaları biten Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen göreve hazır.

Dikkat! 5 yıldız ceza sınırında

Trabzonspor ’da ceza sınırında tam5oyuncubulunuyor. Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas, Djaniny ve Peres, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak kritik Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Teknik heyet, bu isimleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Abdullah Avcı, öğrencilerinden hakemle diyaloğa girmemelerini istedi.





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4 maçta tam 26 gol atıldı

Kasımpaşa ile Trabzonspor bugün 26. kez ligde karşı karşıya gelecekler. Daha önceki maçlarda Fırtına 12 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı, 6 defa yenildi. Taraflar arasında Akyazı’da oynanan son 4 karşılaşmada ise tam 26 gol atıldı. Söz konusu periyotta Trabzonspor’un 4-2 ve 6-0’lık galibiyetleri var. Kasımpaşa ise 5-2 ve 4-3’lük skorlarla galip geldi.

Kasımpaşa’da son dakika

Sami Uğurlu yönetiminde müthiş bir çıkış gösteren Kasımpaşa, ligde çıktığı son 5 maçı kazandı. İstanbul ekibi, Trabzon’a da iddialı geldi. Ancak Lacivert-Beyazlılar’da önemli eksikler var. Donk kart cezalısı. Bruma ile Eysseric’in sakatlıkları bulunuyor. Kasımpaşa ara transfer döneminde Spajic’i kadrosuna katmıştı.







