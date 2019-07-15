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Trabzonspor'da Haluk Şahin görevlerinden istifa etti

Trabzonspor'da Haluk Şahin görevlerinden istifa etti

15 Temmuz 2019, Pazartesi 14:13
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Trabzonspor'da Haluk Şahin görevlerinden istifa etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'da futbol şube sorumluluğu, 1461 Trabzon ve altyapı koordinatörlüğü görevlerini yürüten Haluk Şahin, bu görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Haluk Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihe deklare ediyorum” ifadelerini kullandı.

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