Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'da futbol şube sorumluluğu, 1461 Trabzon ve altyapı koordinatörlüğü görevlerini yürüten Haluk Şahin, bu görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Haluk Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihe deklare ediyorum” ifadelerini kullandı.



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