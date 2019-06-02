Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde mücadele verecek olan Trabzonspor, tranferde gaza bastı. Bordo-Mavililer, geçen yıl da peşinde olduğu Charles Kabore’ye kancayı taktı.

Yeni sezonda alacağı oyunculara bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor, Krasnodar ile sözleşmesini yenilemeyen 31 yaşındaki orta saha ile ilk temasları kurdu. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da kadroda görmek istediği Burkina Fasolu için resmi teklif önümüzdeki günlerde yapılacak.

Çok yönlü...

4 sezondur Rusya’da Krasnodar forması giyen 31 yaşındaki yıldız, istikrarı ile ön plana çıkıyor.

Ön libero mevkisinde forma giyen Kabore, şans verilmesi halinde stoper ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Burkina Fasolu futbolcunun tek olumsuz yönü ise agresif oyun tarzı.

Milli formayı 92 kez sırtına geçiren Kabore, Krasnodar’da çıktığı 124 karşılaşmada 8 kırmızı kart gördü.