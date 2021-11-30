Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından İstanbul’daki evinde kaldı. Oyuncularına verdiği 1günlük izni İstanbul’da geçiren Avcı’nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldiği ve transfer çalışmalarındaki son gelişmelerin konuşulduğu öğrenildi.

Bordo-Mavili yönetim, yaz döneminde olduğu gibi devre arasında da erken hamleler yapacak ve Ocak’ın ilk haftasına transferleri yetiştirmeye çalışacak. Sol bek ve sağ kanada mutlaka takviye yapılacak.





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