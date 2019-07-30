Trabzonspor yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor... Karadeniz ekibi, takımın tecrübeli isimlerinden Jose Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. Bordo-Mavililer, son olarak 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Şu anda 3.2 milyon Euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon Euro’ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Fırtına’nın bir diğer sözleşme uzatmak istediği isim ise Filip Novak... Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beğeni kazanan Çek sol bek için de menacerine haber gönderildi.