Trabzonspor ’un yeni transferlerinden Marc Bartra, takım adına ne kadar önemli bir isim haline geldiğini gün geçtikçe daha çok gözler önüne seriyor. Avrupa kupalarındaki Kopenhag ve Süper Lig ’de takımının üçüncü haftadaki Antalyaspor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki İspanyol stoper yükselişteki performansını, önceki gün takımına galibiyeti getirdiği golüyle taçlandırdı.

Gaziantep karşısında uzatma dakikalarında yaptığı kafa vuruşu takımını iki puanlık kayıptan kurtardı. Bartra, ilk maçtan itibaren savunmadaki üstün gayretlerinin ardından, gol siftahı da yaparak ilk skor katkısını da gerçekleştirmiş oldu. Barcelona ve Borussia Dortmund gibi takımlarda top koşturan ve bonservisi Real Betis’ten sadece 1 milyon 250 bin euro karşılığında alınan deneyimli futbolcu, soğukkanlı ve cesur oyun tarzıyla dikkatleri çekiyor.

Marc Bartra’nın Karadeniz ekibinde savunmanın ortasında Vitor Hugo ile iyi bir ikili oluşturması da takımının defansif kurgusunu güçlendiriyor. İspanyol stoperin savunmadaki çabası ve liderlik özelliğinin yanında ayaklarına son derece hakim olması, bir defans oyuncusuna nazaran teknik özelliklerinin oldukça üst seviyede yer alması gibi faktörler de takım hücumlarının başlatılmasında başat bir rol oynuyor.

İspanyol basınında oyuncunun fileleri bulan vuruşunun ardından, kendisinin performansına yer verildi.

Mundo Deportivo’da ‘Bartra Trabzonspor’a galibiyeti getirdi’ başlığıyla yayınlanan haberde ligde çıktığı beşinci maçında fileleri havalandırmayı başardığı aktarıldı. As gazetesi konuyla ilgili haberini ‘Bartra Trabzonspor’a galibiyeti getirdi’ başlığıyla yayınladı.

Eski günleri anımsattı

Sezona sancılı başlayan Trabzonspor, son haftada Avrupa’nın ardından ligde de kazanmasını bildi, Gaziantep karşısında iki farkla yenik duruma düşmesine rağmen, mücadeleden galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon aynı duruşu bu son maçta sergiledi.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi elde etmişti.

Öte yandan ligde milli araya girilirken, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından futbolculara üç günlük izin verildi. (Skorer)