Sağ stoper transferini hazırlık kamplarına yetiştiremeyen Trabzonspor , lige kadar bu konuyu çözmek istiyor. Bordo-mavililer, gündeme gelen son isim olan Alexander Djiku için harekete geçerek kulübü Strasbourg'a 27 yaşındaki Ganalı oyuncunun fiyatını sormuştu. Güncel değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli savunmacıya karşılık Fransız ekibi, geri dönüş yaptı ve 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Bu rakam üzerinden pazarlıkları başlatan yönetim, biraz indirimin yanı sıra uzun vadeli bir ödeme planı üzerinden ikna çalışmaları yapıyor.

AVCI'NIN GÖZÜ YÖNETİMDE

Yönetiminden stoper takviyesinde elini çabuk tutmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da bir an önce transferin tamamlanmasını bekliyor.

İŞTE FIRTINA'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde dün oynanan maçların ardından Trabzonspor'un Devler Ligi playoff'undaki muhtemel rakipleri belli oldu: Kopenhag, Kızılyıldız-Pyunik galibi, Ludogorets-Dinamo Zagreb galibi, Sheriff-Viktoria Plzen galibi. Şampiyonlar Ligi play-off kurası, 2 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Kaynak: Sabah