Milli arada iyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Yusuf Yazıcı’nın Kayseri maçına yetişmesi için seferberlik devam ediyor. Sağlık ekibi tarafından durumu yakından takip edilen yıldız oyuncu, önceki günkü idmanda bireysel çalışmıştı.

Dün bir bölümde takımla idman yapan Yusuf’un bugünden itibaren tamamen antrenmanlarda yer alacağı ifade edildi.

Hüseyin’in zamanı var

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan isimlerden diğeri olan Hüseyin Türkmen’in Kayseri sonrasında hazır hale geleceği vurgulandı. Savunma alternatiflerinden biri olan genç oyuncunun bu haftayı da özel çalışmalarla geçireceği belirtildi.