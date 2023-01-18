Trabzonspor’da gözler transferde...

Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda takviye çalışmaları devam ediyor. Bordo-Mavililer’in gündemine ise son dönemde transferin en fazla konuşulan ismi olan Amir Hadziahmetovic geldi.

Burnley’in transfer etmek adına mesai harcadığı, Beşiktaş ’ın da nabız yokladığı oyuncu için artık Fırtına da devrede. Teknik direktör Avcı’nın daha önce de takıma kazandırmak istediği Amir için bu kez son derece ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Konyaspor’un 5 milyon Euro istediği Boşnak orta saha oyuncusu hakkında Trabzonspor Yönetimi de temaslara başladı. İç Anadolu ekibiyle yapılacak görüşmelerde takasta kullanılabilecek oyuncuların da içerisinde bulunduğu paket bir teklif sunulacak.

18 yaşında gelmişti

18 yaşında geldiği Konyaspor’da 7 sezondur büyük bir istikrarla oynayan Amir Hadziahmetovic, geçen sezondan bu yana sık sık Avrupa takımlarının da radarında yer alıyor. Özellikle bu sezon İngiliz ekibi Burnley tarafından ciddi şekilde takip edilen futbolcu da transfer olmak istiyor. Amir Hadziahmetovic’in durumunun bu hafta belli olması bekleniyor. Trabzonspor da şartlar uyuşması halinde işi bitirmek adına mesai harcayacak.

Lapadula yine gündeme geldi

Sezon başında ismi sıkça gündeme gelen golcü Lapadula için BordoMavililer’in yeniden devrede olduğu ifade ediliyor. 2 milyon Euro’ya Cagliari’ye transfer tecrübeli futbolcu için İtalya ekibine kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi. Geçen sezon Benevento’da25 maça çıkan oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı çok istemişti.

Brynhildsen’den yanıt bekleniyor

Fırtına, Molde forması giyen 23 yaşındaki Ola Brynhildsen için kiralama teklifi yapmıştı. 6ay veya 1 yıl kiralık olarak düşünülen oyuncunun transferi olumlu sonuçlanırsa sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili birkaç güne kadar cevap bekliyor.