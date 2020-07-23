2 sezondur geleceğe yatırım transferleri yapan Fırtına, önümüzdeki dönemden itibaren yabancı sınırının kademeli olarak düşürülecek olması nedeniyle bu projesine ağırlık verdi. Genç ve gelecek vadeden yerli yıldızları kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor bu doğrultuda gözünü TFF 1.Lig'e çevirdi. Bordo-Mavililer, stoper için Keçiörengücü'nden Erdi Dikmen'i radarına aldı.

Gençler de istekli

Eskişehir'in orta sahası Mehmet Özcan ile İstanbulspor'un 10 numarası Eslem Öztürk için de düğmeye basan Karadeniz devi, uygun şartların oluşması durumunda transferleri resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bu isimler için nabız yoklamaya başlayan Trabzonspor en kısa zamanda resmi görüşmelere başlayacak. 3 oyuncunun da gelişimleri açısından Bordo-Mavili renklere imza atmak için istekli olduğu kaydedildi.

Atalay Özçelikli



