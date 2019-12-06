Trabzonspor’da İngiliz golcü Sturridge, yaklaşık 1,5 aylık bir aranın ardından Bordo-Mavili formayı Altay ile oynanan kupa maçında giyerken golle geri dönüş yaptı.

Bordo-Mavililer’in büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentilere cevap veremeyen Sturridge, forma giydiği maçlarda ise skora katkısı ile öne çıkıyor.

Bu sezon ligde 5 maçta 191 dakika forma giyen Sturridge, 2 gol ve 2 asitlik bir performans sergiledi. Son olarak 28 Ekim’de oynanan Başakşehir maçında forma giyip 1 gol atan Sturridge, bu maçın ardından yine sakatlıkları ile uğraştı.

36 gün sonra tekrar sahalara dönüp Altay ile oynanan kupa maçında forma giyen ve yine golle geri dönüş yapan başarılı futbolcunun, Antalya maçında da hamle oyuncusu olarak şans bulması bekleniyor.