Bordo-Mavililer, golcü almak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Trabzonspor yönetimi, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Emmanuel Adebayor ile yeniden masaya oturdu. Karadeniz ekibi, Togo’lu futbolcuya 1.5 milyon Euro’dan 1 yıllık teklif sundu. 35 yaşındaki golcü ise 2 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme istedi.

Karadeniz ekibinin hedefindeki bir diğer isim ise son olarak Liverpool’da forma giyen Daniel Sturridge. Kariyerinde hiç ülkesinin dışına çıkmadığını belirten İngiliz golcü, bu sebepten dolayı Trabzonspor’dan süre istemişti. Fırtına, 29 yaşındaki santrfordan gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Trabzonspor, 8 Ağustos’ta Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynayacağı maç için yarın 24.00’e kadar UEFA’ya listeyi bildirmek zorunda. Bordo-Mavililer kalan kısa sürede forvet transferini bitirip Avrupa’da oynatmak istiyor. Aksi halde tek forvet Ekuban kalacak.