Ligde yapabileceği en iyi başlangıcı yapan Trabzonspor artık Yeni Malatyaspor zaferini unuttu, tamamen gözünü Roma'ya dikti. UEFA Konferans Ligi Play-Off'unda yarın İtalyan devi ile kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavililer dev maçın hazırlıklarına başladı. Her fırsatta "Avrupa Kupaları bizim için çok önemli" diyen Abdullah Avcı, Sarı-Kırmızılılar'ın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederken, tek hedef rövanş öncesinde avantajı ele geçirmek. Yeni sezon öncesinde henüz resmi maça çıkmayan Roma, Trabzonspor karşısında bu sezon ilki yaşayacak.









Bugün, Türkiye'ye geliyorlar

Bugün saat 10.00'da İtalya'daki son idmanını yapacak olan Çizme ekibinin, 19.25'te Trabzon'da olması bekleniyor. 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda teknik direktör Jose Mourinho ile bir oyuncusunun basın toplantısı gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.







