Kucka ve Sosa’nın 15 milyon TL tutarındaki transfer taksidini Milan’a ödeyen Trabzonspor’da, transfer tahtası henüz açılmış değil. Başkan Ahmet Ağaoğlu, FIFA’da 18 dosyalarının daha bulunduğunu belirtirken, bunların bir bölümünü çözmeleri halinde devre arasında transfer yapabileceklerini söylemişti.

Ağaoğlu, FIFA yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dün İsviçre’ye gitti ve ilk temasları gerçekleştirdi. Başkan, bugün son kez FIFA ile masaya oturacak. Trabzonspor’un öncelikle çözmesi gereken dosya, Emmanuel Mas’la ilgili olan... Mas’ın geçmiş alacaklarını ödemesi gereken Bordo-Mavililer, oyuncu cephesiyle de görüşme halinde ve uzlaşmaya yakın.

2 orta saha, 1 stoper

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’ye müjdeli haberlerle dönmeyi planlarken, transfer rotası bugün FIFA yetkilileriyle yapılacak toplantıdan sonra şekillenecek. Trabzonspor Yönetimi sorunu çözmesi halinde devre arasında 3 isimle kadroyu takviye etmeyi planlıyor. Bunlardan 2’si orta saha, 1’i ise stoper olacak.

Serkan Hacıoğlu