Trabzonspor'da gözler Başkan Ahmet Ağaoğlu'nda

Transfer yasağını kaldırmak için İsviçre’ye giden Trabzonspor Başkanı, FIFAyetkilileriyle dün masaya oturdu. Ahmet Ağaoğlu bugün bir görüşme daha gerçekleştirecek. Fırtına’nın 1 numarası sorunu çözerse, 3 transfer yapmayı planlıyor.

08 Ocak 2019, Salı 06:40
- A +
Trabzonspor'da gözler Başkan Ahmet Ağaoğlu'nda

Kucka ve Sosa’nın 15 milyon TL tutarındaki transfer taksidini Milan’a ödeyen Trabzonspor’da, transfer tahtası henüz açılmış değil. Başkan Ahmet Ağaoğlu, FIFA’da 18 dosyalarının daha bulunduğunu belirtirken, bunların bir bölümünü çözmeleri halinde devre arasında transfer yapabileceklerini söylemişti.

Ağaoğlu, FIFA yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dün İsviçre’ye gitti ve ilk temasları gerçekleştirdi. Başkan, bugün son kez FIFA ile masaya oturacak. Trabzonspor’un öncelikle çözmesi gereken dosya, Emmanuel Mas’la ilgili olan... Mas’ın geçmiş alacaklarını ödemesi gereken Bordo-Mavililer, oyuncu cephesiyle de görüşme halinde ve uzlaşmaya yakın.

2 orta saha, 1 stoper

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’ye müjdeli haberlerle dönmeyi planlarken, transfer rotası bugün FIFA yetkilileriyle yapılacak toplantıdan sonra şekillenecek. Trabzonspor Yönetimi sorunu çözmesi halinde devre arasında 3 isimle kadroyu takviye etmeyi planlıyor. Bunlardan 2’si orta saha, 1’i ise stoper olacak.

Serkan Hacıoğlu

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.