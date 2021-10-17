Trabzonspor'da gözler Bakasetas ve Nwakaeme'de
Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıkan Bakasetas ile 5 kez Sarı-Lacivertli ekibe karşı forma giyen Nwakaeme, şimdiye kadar gol sevinci yaşayamadı. Zorlu maça ekstra idmanlar ile hazırlanan Fırtına'nın iki yıldızı, bu kez Kanarya karşısında rakip fileleri havalandırıp, galibiyette pay sahibi olmak istiyor.
Liderlik için Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor 'da gözler iki yıldızda olacak: Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme. Sarı-Lacivertliler'e karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında gol atamayan Bakasetas, en az 5 kez karşılaştığı rakiplerinin tamamına karşı gol sevinci yaşadı. Nwakaeme'nin ise lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Fenerbahçe. Nijeryalı, Kanarya'ya karşı 5 kez rakip olurken, fileleri havalandıramadı. İki yıldız, bu sezona ise bomba gibi girdi. Bakasetas, 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme ise 12 maçta 5 gol 2 asist ile oynadı.
İki yıldızın ortak hedefi...
Trabzonspor'un iki yıldızı, şimdi ise Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak ekstra idmanlar ile hazırlandı. Bakasetas ve Nwakaeme, Sarı-Lacivertli ekip karşısında Bordo-Mavili ekibin hücum yükünü çekecek. İki ismin de ortak hedefi; daha önce gol sevinci yaşayamadıkları rakip karşısında hem fileleri havalandırmak, hem de Karadeniz devinin şampiyonluk yolunda galibiyetine katkı sağlamak