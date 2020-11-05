Süper Lig’de 7 haftada 5 puanda kalan Trabzonspor, kötü gidişi bitirmek istiyor. Teknik direktör Eddie Newton ile de yolları ayıran bordo-mavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında çıkış arayacak.

Geçen sezon kupa finalinde yendiği rakibiyle bu sezon ilk kez karşılaşacak Karadeniz ekibi, moral kazanmayı amaçlıyor. Ligde çıkışa geçmek adına Alanyaspor galibiyetinin çok önemli olacağını düşünen bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bu sezon ligin flaş takımı olarak herkesin beğenisini kazanan Alanyaspor, bu hafta Göztepe maçı ertelenince sahaya çıkmamıştı. Trabzonspor’da Gana Milli Takımı’ndan dönüşte koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban’ın herhangi bir sorunu kalmadı.

Testleri negatife dönen Ekuban, takımla idmanlara da başlamıştı. Hücum hattının en önemli isimlerinden olan Ganalı yıldızın Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor. Benzer şekilde Abdulkadir Parmak’ın da sahalara dönmesi yüzleri güldüren diğer detay oldu.