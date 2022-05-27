Karadeniz ekibinin şampiyonluğu futbolcu istatistiklerine de yansıdı. Trabzonspor 'un yıldızları Nwakaeme, Djaniny ve Abdülkadir Ömür, Bordo-Mavili formayla rekor kırdıkları sezonu geride bıraktılar. Fırtına'ya 2018-2019'da transfer olan Nwakaeme, ilk yılında ligde 10 gol attı. Sonraki sezonlarda 11 ve 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, bu sezon 13 golle takımına şampiyonluk yarışında büyük katkı verdi. 33 yaşındaki oyuncu aynı zamanda kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı.

Zirve yaptılar

Geçen sezon Trabzonspor kadrosuna dahil edilen Djaniny de geçirdiği iyi sezonla şampiyonlukta rol oynadı. İlk sezonunda 8 gol kaydeden Djaniny, 2021-2022'de ise fileleri 10 kez havalandırdı ve sadece 19 maça 11’de başlamasına rağmen Bordo-Mavi takımdaki en skorer dönemini yaşadı. Yeşil Burun Adalı oyuncu, 2018-2019'da Suudi Arabistan'da 20 gol, 2017-2018'de de Meksika'da 14 gol attığı sezonları oynamıştı. Trabzonspor alt yapısından yetişen ve süper Lig'de 7. sezonu geride bırakan Abdülkadir de attığı 7 golle Karadeniz ekibindeki en golcü sezonunu tamamladı.