Kasımpaşa karşısındaki müthiş geri dönüşün ve 4-2'lik zaferin baş kahramanları olan Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega, şimdi de Akhisar’a bileniyor... Ege ekibi karşısında sahaya ilk 11’de çıkacak olan iki yıldız da hafta boyunca idmanlarda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Oldukça moralli olan ikili, attıkları gollerle antrenmanların yıldızı olurken aynı zamanda uyumlarıyla da teknik heyetin beğenisini kazandı.

Kral boş geçmiyor

Bu sezon oynadığı 3 maçta 3 kez ağları sarsan Burak’ın, Akhisar’a karşı da iyi bir karnesi bulunuyor. Yeşil-Siyahlı ekibi boş geçmeyen 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve Galatasaray forması altında Ege ekibine karşı forma giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı. Türkiye’de yalnızca Akhisar ve Fırtına’da görev yapan Rodallega ise eski takımına karşı henüz skor üretme başarısı gösteremedi.

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